Эксперт: Украина нужна РФ для транзита газа максимум на год

Россия не заинтересована в транзите газа через Украину только на один год, пока не будут готовы другие пути для транзита - Северный поток-2 и Турецкий поток, считает политолог Павел Фельдман.

Украина намерена предложить России новый десятилетний контракт на транзит газа в Евросоюз после 2019 года.

Киев озвучит свое предложение завтра на трехсторонних переговорах с участием представителей Еврокомиссии в Брюсселе.

Заключение такого контракта невозможно, потому что Россия не заинтересована в столь длительном сотрудничестве с Украиной в сфере транзита газа, заявил в эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета Дружбы Народов , кандидат политических наук Павел Фельдман.

По его словам, названные десять лет от украинской стороны - это лишь первоначальная переговорная позиция для предстоящих торгов.

"Они хотят десять, а мы предлагаем, к примеру, год. Вероятно соглашение будет достигнуто где-то посередине. Реальная продолжительность этого договора три года, максимум пять. По одной простой причине: Украина как транзитер российского газа самой России с 2021 года будет не нужна. И все, что будет переправляться через Украину после 2021 года – это будет бонусом к договору, и, естественно, этот контракт будет последним между нашими странами", - пояснил Фельдман.

Как полагает эксперт, РФ будет вынуждена пойти на такой шаг в отношении Киева, поскольку к тому моменту уже будет готов Северный поток-2 и Турецкий поток.

"Украина пока еще нужна, но в чем заключается вся загвоздка, так то, что нужна в течение не более одного года. Мы живем в условиях рыночной экономики, и теперь никто не будет использовать такие транспортные сети, которые дороже, а также нестабильны и непредсказуемы из-за своей политической составляющей", - отметил выступающий.

Он обратил внимание и на то, что страны, поддерживающие Киев в 2014-2015 годах, а также подталкивающие украинцев на конфликт с Россией, в итоге пошли против самой Украины.

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"Когда Ангела Меркель одобрила решение по строительству Северного потока-2, как и Эрдоган одобрил Турецкий поток, то они прекрасно понимали, что все пойдет в обход и ущерб Украине. Теперь они будут получать российский газ и транзитировать его через свою территорию, а Украина останется за бортом всего этого процесса" - заключил Фельдман.

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