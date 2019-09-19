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Профессор Санкт-Петербургского Государственного Университета Александр Кубышкин, архивное фото
© Photo: Из личного архива Александра Кубышкина

Кубышкин: Трамп боится войны с Ираном

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Несмотря на мощное антииранское лобби в конгрессе США, Трамп не пойдет на открытый военный конфликт с Тегераном из-за непредсказуемости последствий, считает политолог.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки, которым подверглись саудовские нефтяные объекты. Такое заявление он сделал в ходе выступления в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.

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Налет беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел на прошлой неделе. После этого страна сократила вдвое производство своего главного экспортного продукта. Из-за этого мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом. При этом, в США госсекретарь Майк Помпео обвинил в атаке непосредственно Тегеран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью.

Выльется ли этот конфликт между Соединенными Штатами и Ираном в открытую войну, ответил профессор кафедры американских исследований СПбГУ, доктор исторических наук Александр Кубышкин.

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"Я бы в данном случае был осторожен в прогнозах, потому что Трамп, на мой взгляд, явно не хочет войны с Ираном. Другое дело, что в конгрессе США сейчас очень сильное антииранское лобби, в которое входят как демократы, так и республиканцы. И они активно критикуют Трампа за его слишком мягкое, на их взгляд, отношение как к Ирану, так и к Северной Корее, которых в США считают "странами-изгоями"", - полагает Кубышкин.

По его мнению, отставка бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона связана в какой-то мере с этим процессом, поскольку Трампу никак не удается преодолеть сопротивление этой влиятельной радикальной группировки в конгрессе.

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Помимо этого, как напомнил эксперт, президент США изначально был противником масштабных военных интервенций за рубежом, а конфликт с Ираном, если он начнется, повлечет за собой непредсказуемые последствия.

"Иран располагает серьезными военными ресурсами, в том числе ракетами среднего радиуса действия. Между тем, американские военные базы (в регионе ‒ ред.) находятся в радиусе их досягаемости. И американцы, конечно, опасаются большого конфликта, который может иметь непредсказуемые последствия", ‒ заключил Кубышкин.

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Теги:
Дональд Трамп, Иран, США


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