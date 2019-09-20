Молдавский бизнесмен: мы ощущаем конкуренцию на рынке России

В Кишиневе начал работу второй Молдо-российский экономический форум. Около 1500 представителей бизнеса из разных стран мира съехались в молдавскую столицу для участия в одном из крупнейших международных экономических мероприятий года.

О своих ожиданиях от форума рассказал корреспонденту Sputnik Молдова предприниматель из Чимишлии Виктор Калинич.

"Занимаемся мы экспортом фруктов, хранением. Видим перспективы. Мы надеемся на расширение российского рынка. Поэтому мы тут и присутствуем. Надежда есть. Хотелось бы работать еще с некоторыми партнерами, расширить свои возможности по экспорту", - заявил Калинич.

Он отметил, что нынешняя ситуация по экспорту фруктов в РФ вполне устраивает его компанию, но хотелось бы чего-то большего для лучшего развития бизнеса, создания рабочих мест и оплаты труда сотрудникам.

Среди трудностей он назвал высокую конкуренцию на рынке России.

"Есть конкуренты в РФ – это Краснодар, Кабардино-Балкария, где огромные сады. Мы очень ощущаем эту конкуренцию. Мы поставляем фрукты в Сургут, Нижневартовск, очень редко в Москву. Там чувствуется конкуренция, вот именно с Кабардино-Балкарией - там очень качественный продукт, наше яблоко от их не отличается ничем," – заключил предприниматель.

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая "большую четверку" российских бизнес-объединений.

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