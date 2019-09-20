Назаров: в Молдову может поступать более миллиарда долларов инвестиций из РФ

Российские бизнесмены рассматривают Молдову не только как площадку, где можно найти выгодное сотрудничество с местными производителями, но и как территорию, через которую можно работать с Европой.

Российский бизнес может спокойно инвестировать в Молдову более миллиарда долларов, заявил в эфире радиостудии Sputnik исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров.

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Специалист прибыл в Кишинев для участия во втором Молдо-российском экономическом форуме (МРЭФ). На одно из самых значимых международных событий года приглашены около 1,5 тысячи делегатов – ведущие экономисты, бизнесмены, политики и эксперты из 13 стран.

"Потенциал, безусловно, существует. Миллиард долларов— это та сумма, которую российский бизнес может спокойно освоить в виде инвестиций. Мне кажется, эта цифра нисколько не завышена, и даже может быть потенциал для наращивания", - отметил собеседник.

По его словам, эти инвестиции могут поступать, но не в течение одного года, а на протяжении нескольких лет.

"Все потому, что политическая стабильность в Молдове наступила не год назад, а достаточно недавно. Только теперь все намерения и меморандумы будут претворятся в контракты и конкретные соглашения", - объяснил он.

Уже сейчас, как подчеркнул Назаров, российские бизнесмены понимают, что в Молдове можно не только искать партнеров, но и создавать здесь же конкурентоспособное производство.

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Он добавил, что помимо этого российская сторона рассматривает Республику Молдова, как территорию, через которую можно работать с европейским бизнесом.

Форум проходит в Кишиневе 20-21 сентября. Запланировано обсуждение ключевых вопросов молдавско-российского сотрудничества: перспективы торгово-экономических отношений двух стран, развитие региональных проектов, трансфер технологий, развитие проектов в сфере туризма и агропромышленного комплекса.

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