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Игорь Корпунков
© Sputnik / Osmatesco

Корпунков: Молдова и Курская область могут заключать десятки договоров

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (106)
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У Курской области и Молдовы есть много экономических и других сфер, в которых стороны могли бы сотрудничать.

Молдова и Курская область могут сотрудничать в самых разных экономических сферах, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова мэр города Курчатов в Курской области Игорь Корпунков.

"Наши страны могли бы заниматься обменом взаимовыгодными технологиями, новыми сортами фруктов, средствами защиты растений – есть экономические агенты в этой области, которые приехали с нами. Это позволит заключить десятки, а может и сотни соглашений и договоров, с которыми успешно развивалась бы и Молдова и Россия, - считает мэр. 

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Отвечая на вопрос о возможном аннулировании пошлин на молдавские сельхозпродукты, он ответил, что в их области поддерживают эту идею и ждут молдавских фруктов и овощей.

"Что касается пошлин, то мы хотели бы видеть на прилавках молдавскую продукцию. Мы заинтересованы во фруктах. Молдова всегда была такой житницей, которая снабжала всю Россию. Здесь есть ряд препятствий. Думаю, что надо снимать пошлины, однозначно. И, вероятно, такая возможность есть", - подчеркнул собеседник. 

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В рамках Форума 20 сентября проходит заседание Молдо-российского экономического совета: "Экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества". Кроме того, на Форуме будут работать специальные секции: "Республика-Молдова – регионы России", "Бизнес и гражданское общество: перспективы сотрудничества", "Трансфер технологий. Международный опыт", "Виноградарство и виноделие. Развиваем партнерство", "Осваиваем туристический потенциал сотрудничества", "Опыт России в обеспечении защиты и развития бизнеса", "Реализация кластерной политики в России и в Молдове", "Молдова. Что предлагает экономика, открытая миру", "Агропромышленный комплекс – сфера взаимного интереса", "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия", "Медиа в повестке сотрудничества".

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (106)

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Теги:
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