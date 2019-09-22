Назаров: в Молдове могут появиться троллейбусы из Уфы

Молдова и Россия начнут сотрудничество в области производства и оборудования троллейбусов, об этом заявил в эфире радио Sputnik Молдова исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров.
Он рассказал о том, что планируется заключение различных соглашений между российскими и молдавскими компаниями. Особенно он выделил сотрудничество в области производства троллейбусов.
"Будет подписан ряд интересных соглашений по троллейбусному направлению. Представители Уфимского троллейбусного завода приехали сюда и уже нашли партнеров - это молдо-белорусское предприятие, они производят оборудование для троллейбусов", - пояснил Назаров.
По его словам, стороны уже договорились.
"Троллейбусы из Уфы будут привозиться сюда, а оборудование на них будут устанавливать молдо-белорусское. Также в Уфу будет поставляться оборудование отсюда, из Молдовы. И уже там в российском городе будут закупаться троллейбусы с оборудованием, прибывшим из Молдовы", - отметил собеседник.
Он подчеркнул, что за год будут происходить взаимные поставки на сумму порядка десяти миллионов евро.
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