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Андрей Назаров
© Sputnik / Osmatesco

Назаров: в Молдове могут появиться троллейбусы из Уфы

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (113)
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Молдавско-белорусское предприятие по производству оборудования для городского электротранспорта намерено начать сотрудничество с Уфимским троллейбусным заводом.

Молдова и Россия начнут сотрудничество в области производства и оборудования троллейбусов, об этом заявил в эфире радио Sputnik Молдова исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Подписание договоров, МРЭФ 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он рассказал о том, что планируется заключение различных соглашений между российскими и молдавскими компаниями. Особенно он выделил сотрудничество в области производства троллейбусов.

"Будет подписан ряд интересных соглашений по троллейбусному направлению. Представители Уфимского троллейбусного завода приехали сюда и уже нашли партнеров - это молдо-белорусское предприятие, они производят оборудование для троллейбусов", - пояснил Назаров. 

По его словам, стороны уже договорились. 

"Троллейбусы из Уфы будут привозиться сюда, а оборудование на них будут устанавливать молдо-белорусское. Также в Уфу будет поставляться оборудование отсюда, из Молдовы. И уже там в российском городе будут закупаться троллейбусы с оборудованием, прибывшим из Молдовы", - отметил собеседник. 

Он подчеркнул, что за год будут происходить взаимные поставки на сумму порядка десяти миллионов евро.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (113)

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Теги:
Уфа, троллейбусы, экономика Молдовы, Андрей Назаров, МРЭФ


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