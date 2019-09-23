Яниев: молдавскую "бархатную революцию" будут еще долго изучать

Историк Владимир Яниев рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о последствиях июньской смены власти в Молдове.

Июньская смена власти в Молдове, когда страна стала точкой консенсуса мировых держав, – это уникальное событие в новейшей истории. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал историк Владимир Яниев.

"Я думаю этот яркий, сочный и динамичный эпизод нашей истории, будет долго изучаться не только специалистами, но и теми, кто влияет на внешнюю политику. Ведь это был пример, как можно из критической ситуации выйти достаточно достойно", - сказал историк.

Вместе с тем не стоит забывать, что новая власть должна действовать по-новому – транспарентно и успешно, уверен собеседник.

"Все зависит от того, как будут дальше развиваться события. Начало – понятно, первые результаты – тоже. Но что будет дальше – время покажет", - отметил Яниев.

Будущее страны зависит от того, кто именно будет принимать ключевые решения, поэтому особенно остро сейчас стоит вопрос кадров.

"Демократия – это не вседозволенность. В демократических странах работают законы, перед законом все равны. У нас же после "бархатной революции" высветилась серьезная проблема – проблема кадров", - резюмировал собеседник.

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