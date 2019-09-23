Экономист: Россия и Белоруссия "кормили" все республики СССР

Советская экономика работала не по рыночным законам, в стремлении усреднить экономическое состояние союзных республик в ней произошел перекос – подавляющее количество республик тогда дотировались из центра. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал доктор экономических наук, профессор Юрий Кротенко.

"Если говорить о Молдавской ССР, то нужно понять общий момент – если взять все бывшие союзные республики, то они жили за счет России и Белоруссии. Они производили меньшую долю, а получали большую. Они производили меньший объем ВВП, а получали больший объем ВВП", - отметил экономист.

Порой разница между потреблением и производством в союзных республиках была весьма значительной.

"В 1990 году производство в РСФСР было 17,5 тысяч долларов в год на душу населения, а потребление – 11,8. А в МССР была обратная тенденция – 10 против 14. То есть в Молдавии потребляли больше, чем производили. И это – одна из причин распада СССР", - пояснил Кротенко.

Впрочем, распад СССР многое изменил – в том числе и в состоянии умов населения, а независимая Молдова, как и многие другие бывшие республики, до сих пор не достигла уровня советского ВВП на душу населения.

"Я и сейчас еще встречаю тех людей, которые в 1990 году на митингах говорили, что мы, молдаване, кого-то кормим. На самом деле, да, мы туда отправляли продукты питания, но производительность и объемы производства у нас были ниже, чем там", - резюмировал эксперт.

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