Косачев: США осознанно создают проблемы для участия России в работе ООН

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал в интервью радио Sputnik невыдачу виз российским дипломатам для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Посольство США отказало в выдаче американских виз десяти россиянам, в числе которых был глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Известно, что десять человек, которым не выдали визы, планировали принять участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась сегодня, 24 сентября.

В интервью радио Sputnik Косачев отметил, что американцы, предложив международному сообществу свои услуги по размещению штаб-квартиры ООН на своей территории, взяли на себя исчерпывающие обязательства обеспечивать полноценные условия для работы любой национальной делегации.

"Год за годом американская позиция ужесточается, из этих обязательств допускается все больше исключений. Причем они носят адресный характер и касаются представителей тех стран, которые оппонируют американской линии поведения в международных делах", - заявил Косачев.

По словам дипломата, американцы осознанно пошли на то, чтобы затянуть оформление виз и сделать невозможным участие российской делегации в Генассамблее.

"Времени для оформления виз было более, чем достаточно, чтобы рассмотреть любые возникающие вопросы. Американцы ежедневно заверяли нас в том, что ситуация находится под их контролем и что все будет выполнено в срок", - сообщил Косачев.

Как отметил сенатор, он беседовал с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который подтвердил, что намерен включить эту тему в свое основное выступление с трибуны ООН и планирует обсудить этот вопрос с руководством ООН. Также Косачев выразил уверенность в том, что российские ответные шаги относительно происшедшего последуют незамедлительно, и они будут чувствительными для американской стороны.