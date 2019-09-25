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Владимир Корнилов
© Photo: Владимир Трефилов / Украина.ру

Корнилов: Польша препятствует "Северному потоку-2" в угоду США

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В вопросе о "Северном потоке-2" польское руководство готово подыграть Соединенным Штатам даже в ущерб национальным интересам собственной страны, полагает политолог Владимир Корнилов.

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда провели переговоры, где обсудили возможности помешать реализации проекта "Северный поток -2". Как отмечается в сообщении Белого дома по итогам встречи, оба лидера придерживаются мнения, что "Северный поток-2" является угрозой европейской энергобезопасности, а потому необходимо воспрепятствовать завершению газопровода.

"США пытаются вытеснить Россию с европейского рынка газа и не останавливаются ни перед какими методами", - отметил политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.

Газопровод
© Sputnik / Стрингер
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Корнилов придерживается мнения, что старая Европа готова отстаивать свои финансовые и экономические интересы, поскольку понимает, какой ущерб этим интересам будет нанесен в случае остановки проекта "Северный поток -2".

"Польша, Прибалтика и с некоторых пор Украина, даже не понимая, что действуют себе во вред, пытаются делать все, чтобы, как они считают, навредить России", - сообщил Корнилов.

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По мнению политолога, эти государства препятствуют расширению российских газовых проектов и действуют исключительно в угоду Соединенным Штатам, вопреки собственным национальным интересам.

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Теги:
Владимир Корнилов, политолог


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