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Виктор Баранец
© Photo : Photo: courtesy of Viktor Baranets

Военный обозреватель: Путин призвал Европу "разминировать" ее от ракет

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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал предложение Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

Недавно президент России Владимир Путин направил в различные международные организации, столицы основных стран Европы и Азии, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В НАТО подтвердили, что получили послание, однако не считают предложение заслуживающим доверия.

Баранец отметил, что это послание — миролюбивый ход президента России.

"Путин фактически призывает Европу "разминировать" ее от тех американских ракет, которые уже есть и которые там в скором времени можно ожидать. Считаю, что послание оказалось невероятно неожиданным для стран НАТО, и альянсу и США нужно переварить ошеломляющую инициативу Путина", — сказал он на радио Sputnik.

По его словам, Европа станет "пороховым погребом НАТО", если Вашингтон начнет размещать там ракеты средней и меньшей дальности.

НАТО
© Flickr/ Medien Bundeswehr
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Кроме того, он считает, что американцы намерены размещать свои ракеты на территории каждой страны Европы, и в ЕС прекрасно понимают, что они автоматически становятся боевой целью для российской армии.

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"Мне кажется, что сегодня НАТО и США возьмут паузу — им надо как-то переварить эту инициативу. Если говорить без деклараций и демагогии, то это призыв Москвы к европейскому миру, к тому, чтобы Европа стала континентом мира, а не войны", - сказал эксперт.

По его мнению, если этот призыв не будет услышан, то, безусловно, мир может серьезно подвинуться к новому порогу войны, который будет похлеще, чем в годы первой холодной войны.

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