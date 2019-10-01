Журавлев: Германии есть, за что обижаться на Украину

Киев до сих пор не выполнил план нынешнего президента ФРГ по урегулированию кризиса в Донбассе, что, в свою очередь, крайне неприятно для Берлина, заявил эксперт Дмитрий Журавлев

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии, согласившись в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, что канцлер Ангела Меркель делает мало для Украины. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

По оценке автора статьи, за всю беседу с американским коллегой Зеленский ни разу не отметил дипломатические усилия Меркель. В то же время, как сообщает издание, ответственность за сложившуюся ситуацию следует возлагать скорее на Трампа, который использовал телефонный разговор с украинским президентом в личных целях.

В интервью Радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, что у Берлина есть все причины для того, чтобы возмущаться таким отношением со стороны украинских властей.

"Германии, в общем, есть на что обижаться. Напомню, что в основе и Нормандского формата, и Минского формата лежит план нынешнего президента Германии (Франка-Вальтера Штайнмайера. – Sputnik) по урегулированию украинского кризиса, который Украина тысяча и один раз обещалась выполнить и который она никогда не выполняла. У них [властей ФРГ] тоже нервы не железные, потому что в этот план было вложено очень много немецкого авторитета. Сейчас им невыполнение этого плана крайне неприятно", – заявил он.