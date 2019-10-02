Шаповалов: нельзя отрицать важную роль русского языка в Молдове

Политолог и историк Борис Шаповалов рассказал, почему выступление президента Игоря Додона в ООН на русском языке имеет важное значение.

Президент Молдовы Игорь Додон, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что русский язык носит в республике статус языка межнационального общения. В стране проживают представители 125 этносов, а треть населения считает себя русскоязычной. Впервые в истории современной Молдовы глава государства выступил с трибуны ООН на русском языке.

Политолог Борис Шаповалов в комментарии радиостудии Sputnik Молдова отметил, что президент Додон всегда включает в свой доклад часть на русском языке.

"Я считаю это жестом уважения к многонациональному народу Молдовы. Нельзя отрицать важную роль русского языка в стране, где почти 70 процентов ее жителей страны общаются на русском ежедневно", - отметил Шаповалов.

Политолог подчеркнул, что Молдова - это полиэтническое государство. Об этом забывали предыдущие молдавские ораторы в ООН.

Политолог отметил, что президент как политик хорошо понимает суть существующих проблем в стране, и суть причин приднестровского конфликта. Шаповалов также напомнил, что статус русского языка - это одно из условий переговоров по приднестровскому урегулированию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK