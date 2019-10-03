Шаповалов: Тирасполь ждет от Кишинева именно таких гарантий

Что мешает на данный момент разрешению приднестровского вопроса, в эфире передачи "Утро на Sputnik’е" радиостудии Sputnik Молдова, рассказал политический аналитик Борис Шаповалов.

Две трети стран прекрасно живут без того, чтобы в Конституции было записано, какой язык у них государственный. В то же время Индия, которую жестоко колонизировали британцы, сегодня говорит на двух государственных языках: на своем родном и на английском.

Одним из условий успешных переговоров по приднестровскому урегулированию является гарантия того, что Молдова не будет стремиться к политическому союзу с Румынией, отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог, историк Борис Шаповалов.

По его словам, вопрос о русском языке также играет ключевую роль. Но если здесь могут быть различные варианты, то статус самого Приднестровья – ключевой фактор.

"Могут быть различные формы решения вопроса о языке. Но решение проблемы даже не в этом. Кишинев и Тирасполь должны договориться о статусе, который будет у Приднестровья", - сказал Шаповалов.

Он подчеркнул, что в Кишиневе правые политические партии (сторонники унири с Румынией) выступают против закрепления нейтралитета Молдовы, против сотрудничества с Российской Федерацией, против расширения сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.

"Они прекрасно понимают, что если все это состоится, то вопрос объединения с Румынией отпадает автоматически. Естественно, им это не нравится", - отметил политолог.

По его словам, политики в Кишиневе должны четко сказать, что Молдова отрицает идею объединения страны с Румынией.

"Если мы хотим подписать с Приднестровьем какой-то документ о разрешении приднестровского вопроса, то должны обозначить, как это будет осуществляться, какие компетенции останутся у Тирасполя, какие будут у Кишинева, какая будет гарантия для населения Левобережья, что страна не присоединится к Румынии", - подчеркнул Шаповалов.

По его словам, это все должно быть оговорено и обозначено, иначе никакого решения этой проблемы не будет, вопрос так и будет длиться, как он длится уже почти 30 лет.

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