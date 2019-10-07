Гривач: ЕС объективно нуждается в закупках российского газа

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал, что Польша рассчитывает полностью отказаться от поставок российского газа в конце 2022 года по истечении действующего контракта.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что не стоит относиться серьезно к подобным заявлениям - Польше скоро потребуется огромное количество газа.

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"Нужно отделять политические заявления от реальных потребностей экономики Польши. Поскольку Польша является членом ЕС, полякам нужно как-то подстраиваться под европейскую повестку. Она заключается в том, чтобы постепенно отказываться от потребления угля и замещать его более чистыми энергоресурсами. А Польша является (в Европе. — Прим. ред.) лидером и по объемам потребления угля, и по доле угля в производстве электроэнергии. Газ является самым простым способом решить эту проблему, и чтобы соответствовать европейской практике, Польше нужно увеличивать объемы потребления газа", — сказал Гривач в эфире радио Sputnik.

Он выразил уверенность, что Польша объективно нуждается в закупках российского газа. А заявления о планах полностью отказаться от него делаются для того, чтобы добиться более выгодных условий на будущих переговорах с РФ, считает эксперт.

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