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Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности
© Sputnik /

Гривач: ЕС объективно нуждается в закупках российского газа

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Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал заявление Польши по российскому газу.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский рассказал, что Польша рассчитывает полностью отказаться от поставок российского газа в конце 2022 года по истечении действующего контракта.

Газораспределительная станция
© Sputnik / Егор Еремов
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Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что не стоит относиться серьезно к подобным заявлениям - Польше скоро потребуется огромное количество газа.

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"Нужно отделять политические заявления от реальных потребностей экономики Польши. Поскольку Польша является членом ЕС, полякам нужно как-то подстраиваться под европейскую повестку. Она заключается в том, чтобы постепенно отказываться от потребления угля и замещать его более чистыми энергоресурсами. А Польша является (в Европе. — Прим. ред.) лидером и по объемам потребления угля, и по доле угля в производстве электроэнергии. Газ является самым простым способом решить эту проблему, и чтобы соответствовать европейской практике, Польше нужно увеличивать объемы потребления газа", — сказал Гривач в эфире радио Sputnik

Он выразил уверенность, что Польша объективно нуждается в закупках российского газа. А заявления о планах полностью отказаться от него делаются для того, чтобы добиться более выгодных условий на будущих переговорах с РФ, считает эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
газ, ЕС


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