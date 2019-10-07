Поставнин: Европа боится мигрантов

Если посмотреть на карту миграционных потоков, то они идут в основном в Африке, Индокитае и на Ближнем Востоке. В основном люди мигрируют в Европу и США, а Россию эти волны, к счастью, пока обходят, рассказал президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин в диалоге с радио Sputnik.

"В основном мировая миграция связана с уровнем жизни, нехваткой воды, нехваткой продовольствия. Эти огромные потоки прогнозируются", - добавил эксперт.

Только климатических беженцев (людей, переезжающих из-за природных катаклизмов - ред.) в Европе - около 300 миллионов человек, отметил политолог.

Поставнин добавил, что Германия опасается других беженцев, которые организуют новую инфраструктуру - контрабанду, наркотрафик, перевозку нелегальных мигрантов.

"Причем транспортировка мигрантов стала новым видом заработков", - уточнил эксперт.

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Евросоюз в процессе создания внешней пограничной службы и в короткие сроки создают информационную систему, которая бы учитывала всех мигрантов.

На Западе сейчас будут контролировать любое вторжение в Европу и любое движение внутри, а потом уже будут закрывать криминальные потоки, добавил Поставнин.

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