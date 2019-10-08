Колташов: ВТО полностью принадлежит США

Руководитель Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташев считает, что ответные меры ЕС могут быть неприятны для ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) подтверждает то, что повторялось на протяжении многих десятилетий: ВТО – это организация, принадлежащая США, заявил Колташев радио Sputnik.

США введут пошлины на ввозимые из Европейского союза воздушные суда в размере 10% и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25%, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Это решение принято после того, как ВТО разрешила Вашингтону ввести против Евросоюза торговые меры на 7,5 миллиарда долларов из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.

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"Решение вынесено в интересах США без учета чьих бы то ни было интересов, и американский протекционизм объявляется "не протекционизмом". Вот такова особенность трактовки. В этой ситуации ЕС может ответить либо покорностью, либо ответными протекционистскими мерами", - отметил Колташев.

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