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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
© Photo: courtesy of Vasily Koltashov

Колташов: ВТО полностью принадлежит США

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Руководитель Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташев считает, что ответные меры ЕС могут быть неприятны для ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) подтверждает то, что повторялось на протяжении многих десятилетий: ВТО – это организация, принадлежащая США, заявил Колташев радио Sputnik.

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© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
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США введут пошлины на ввозимые из Европейского союза воздушные суда в размере 10% и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25%, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Это решение принято после того, как ВТО разрешила Вашингтону ввести против Евросоюза торговые меры на 7,5 миллиарда долларов из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.

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"Решение вынесено в интересах США без учета чьих бы то ни было интересов, и американский протекционизм объявляется "не протекционизмом". Вот такова особенность трактовки. В этой ситуации ЕС может ответить либо покорностью, либо ответными протекционистскими мерами", - отметил Колташев.

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Теги:
США, ВТО


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