Колташов: ВТО полностью принадлежит США

Всемирная торговая организация (ВТО) подтверждает то, что повторялось на протяжении многих десятилетий: ВТО – это организация, принадлежащая США, заявил Колташев радио Sputnik.
США введут пошлины на ввозимые из Европейского союза воздушные суда в размере 10% и на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в размере 25%, заявил американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Это решение принято после того, как ВТО разрешила Вашингтону ввести против Евросоюза торговые меры на 7,5 миллиарда долларов из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.
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"Решение вынесено в интересах США без учета чьих бы то ни было интересов, и американский протекционизм объявляется "не протекционизмом". Вот такова особенность трактовки. В этой ситуации ЕС может ответить либо покорностью, либо ответными протекционистскими мерами", - отметил Колташев.
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