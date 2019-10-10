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Редактор журнала Геоэнергетика.ru Борис Марцинкевич
Sputnik / Алексей Тихомиров

Эксперт: если Дания не одобрит "Северный поток - 2", она останется без газа

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Редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич прокомментировал ситуацию вокруг окончания строительства газопровода "Северный поток - 2"

Дания сняла политические возражения к прокладке газопровода "Северный поток - 2" в ее исключительной экономической зоне, однако одобрение строительства затягивается на административном уровне. Об этом сообщило издание "Известия".

Гренландия
© AFP 2019 / Getty Images / MARIO TAMA
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Марцинкевич напомнил, что на территории Дании имеются достаточно хорошие месторождения, с которых снабжаются более полутора миллионов домов в самой стране. Еще в 2015 году было очевидно, что предстоит переналадка процесса добычи, и нужно было провести специальные работы, по плану это должно было произойти в 2018 году.

"И только после истории о том, как [президент США] Дональд Трамп покупает Гренландию, датчане вспомнили – ба, нам же ремонт [нужен], мы же сейчас вообще без газа останемся, а получить мы его можем только из Германии", - рассказал Марцинкевич в эфире радио Sputnik.

По его словам, датчане поняли, что если продолжат гнуть линию США, то от Германии газа они не получат, поэтому им пришлось поменять решение и снять политические возражения. У России же есть еще достаточно времени, чтобы пройти датский участок до конца года, подчеркнул он.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.  Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

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