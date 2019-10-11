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Владимир Брутер
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Брутер: новой власти Румынии будет не до Молдовы

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Сейчас в Молдове такая ситуация, что любое вмешательство Румынии будет бесполезным, заявил в эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

На днях парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Виорики Дэнчилэ, которая возглавляет Социал-демократическую партию (СДП). За это проголосовали 238 депутатов и сенаторов, присутствовавших в четверг на заседании двухпалатного парламента страны.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии для радио Sputnik отметил, что это уже пятая попытка убрать социал-демократов с политической арены.

"Предыдущие попытки были неудачными. Наконец-то президенту страны удалось убрать социал-демократическое правительство. За это время сменилось три премьер-министра. Это произошло по внутренним причинам", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Румыния не одна находится в такой ситуации.

Премьер Румынии Виорика Дэнчилэ
CC BY 2.0 / Partidul Social Democrat / Reuniunea BPN al PSD, 16.03 (1)
Парламент Румынии выразил вотум недоверия правительству Дэнчилэ

"Это достаточно закономерное продолжение кризиса, которые испытывают левые партии в Восточной Европе", - отметил Брутер.

Собеседник добавил, что новое правительство Румынии будет коалиционным. В то же время его формирование будет сопряжено с определенными трудностями.

Вместе с тем Брутер полагает, что новое правительство не будет вмешиваться в дела Молдовы, как это пыталась сделать предыдущая власть.

"Да, есть отдельные политики, которые часто приезжают в Кишинев. Но в целом новому правительству не до Молдовы. Молдавская тема очень далеко ушла из румынского фокуса. И вернуть ее за счет нового румынского правительства практически невозможно", - подытожил эксперт.

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Теги:
Владимир Брутер


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