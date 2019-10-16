Что может дать России сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами Персидского залива, рассказал эксперт.
Долгов: Россия может многое перенять у стран Персидского залива
/
Президент России Владимир Путин побывал в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Как заявил президент на встрече с деловыми кругами, РФ и ОАЭ заключили новые сделки на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов.
Какие сферы для сотрудничества являются приоритетными для России и ОАЭ рассказал в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов.
"Надо сказать, что визит российского президента в ОАЭ и до этого в Саудовскую Аравию – это важные события, как для развития двухсторонних отношений, так и для развития ситуации в регионе", - отметил Долгов.
Долгов считает, что российская сторона могла бы перенять некоторые практики и достижения своих партнеров, не только из ОАЭ, но и из других стран Персидского залива. Как подчеркнул Долгов, в названных странах очень развито строительство "умных городов", что является одним из новейших направлений в мире.
Отношение к детям с церебральным параличом в нашей стране не соответствует международным стандартам. Об этом в эфире программы "Atitudini" радио Sputnik Moldova заявила педиатр Центра раннего вмешательства "Voinicel" Екатерина Буфтяк.