Долгов: Россия может многое перенять у стран Персидского залива

Что может дать России сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами Персидского залива, рассказал эксперт.

Президент России Владимир Путин побывал в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Как заявил президент на встрече с деловыми кругами, РФ и ОАЭ заключили новые сделки на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов.

Какие сферы для сотрудничества являются приоритетными для России и ОАЭ рассказал в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов.

"Надо сказать, что визит российского президента в ОАЭ и до этого в Саудовскую Аравию – это важные события, как для развития двухсторонних отношений, так и для развития ситуации в регионе", - отметил Долгов.

По словам эксперта, между Россией и Эмиратами уже давно развиваются экономические отношения в различных областях, о которых говорил на конференциях и Путин.

Долгов считает, что российская сторона могла бы перенять некоторые практики и достижения своих партнеров, не только из ОАЭ, но и из других стран Персидского залива. Как подчеркнул Долгов, в названных странах очень развито строительство "умных городов", что является одним из новейших направлений в мире.

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