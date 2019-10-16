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Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов
© Sputnik / Владимир Трефилов

Долгов: Россия может многое перенять у стран Персидского залива

Сказано в эфире
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Что может дать России сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами Персидского залива, рассказал эксперт.

Президент России Владимир Путин побывал в Саудовской Аравии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Как заявил президент на встрече с деловыми кругами, РФ и ОАЭ заключили новые сделки на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов.

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Какие сферы для сотрудничества являются приоритетными для России и ОАЭ рассказал в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов.

"Надо сказать, что визит российского президента в ОАЭ и до этого в Саудовскую Аравию – это важные события, как для развития двухсторонних отношений, так и для развития ситуации в регионе", - отметил Долгов.
По словам эксперта, между Россией и Эмиратами уже давно развиваются экономические отношения в различных областях, о которых говорил на конференциях и Путин.
Долгов считает, что российская сторона могла бы перенять некоторые практики и достижения своих партнеров, не только из ОАЭ, но и из других стран Персидского залива. Как подчеркнул Долгов, в названных странах очень развито строительство "умных городов", что является одним из новейших направлений в мире.

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Теги:
Владимир Путин, Россия, ОАЭ


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