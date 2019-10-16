Светов: у США свои представления, как обращаться с дипломатами других стран

Соединенные Штаты Америки сами будут решать: выдавать ли или нет визы дипломатическим представителям других стран, считает политолог.

Генсек ООН Антониу Гутерриш разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи, заявил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин.

Эту проблему обсуждали на заседании Комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, которое прошло во вторник.

Политолог и журналист Юрий Светов рассказал в эфире радио Sputnik как американская сторона будет поступать в дальнейшем в сложившейся ситуации.

"Для них эти слова – пустой звук. В отношениях с ООН Соединенные Штаты руководствуются собственными представлениями о том, что и как надо делать. США, например, годами не платят взносы в ООН – это ключевая тема. Трамп сказал, что они не собираются платить тот миллиард, а заплатят столько, сколько посчитают нужным. Вот реакция страны к тому, какие обязательства они должны выполнять перед ООН. Поэтому чиновники Госдепа выслушают все и так же пропустят все мимо ушей", - отметил Светов.

По его словам, представители тех стран, которые поддержали Россию, постоянно сталкиваются с тем, что им не дают визы.

"Ведь была даже угроза, что президенту Ирана не дадут визу", - подчеркнул Светов.

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Не помогает решить вопрос и тот факт, что уже десятки лет говорится о перенесении штаб-квартиры ООН, добавил собеседник.

"Если мы не найдем адекватного ответа, допустим, так же ущемив американских дипломатов в их действиях, они будут это продолжать. У них есть свои представления, как нужно обращаться с дипломатическими представителями других стран", - сказал Светов.

В сентябре американские власти не дали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании Первого комитета организации.

После этого Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН в знак протеста приостановили на несколько часов работу, а первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский на фоне визовой политики США предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву.

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