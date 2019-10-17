Эксперт: октябрь станет решающим для Дании в вопросе Северного потока -2

Дания больше не имеет никаких политических вопросов к "Северному потоку-2". Однако она осталась последней страной, не давшей все разрешения на прокладку газовых труб в своей экономической зоне.
Главный редактор портала Геоэнергетика Борис Марцинкевич объяснил в эфире радио Sputnik, почему Дания медлит с ответом.
"Я ни разу не слышал, чтобы шли транзитные платежи Дании за то, что используется часть исключительно ее экономической зоны по первому "Северному потоку", - заявил Марцинкевич.
Он отметил, что строить маршрут через Балтийское море очень дорого и опасно.
По его словам, именно октябрь 2019 года станет решающим для того, чтобы Дания дала ответ.
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