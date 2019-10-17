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Редактор журнала Геоэнергетика.ru Борис Марцинкевич
Sputnik / Алексей Тихомиров

Эксперт: октябрь станет решающим для Дании в вопросе Северного потока -2

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У Дании не осталось политических вопросов к "Северному потоку-2", однако еще не все ясно в экономическом плане, считает эксперт Борис Марцинкевич.

Дания больше не имеет никаких политических вопросов к "Северному потоку-2". Однако она осталась последней страной, не давшей все разрешения на прокладку газовых труб в своей экономической зоне.  

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов
© Sputnik / Владимир Трефилов
Симонов: у России нет причин для спешки с укладкой "Северного потока – 2"

Главный редактор портала Геоэнергетика Борис Марцинкевич объяснил в эфире радио Sputnik, почему Дания медлит с ответом.

"Я ни разу не слышал, чтобы шли транзитные платежи Дании за то, что используется часть исключительно ее экономической зоны по первому "Северному потоку", - заявил Марцинкевич.

Он отметил, что строить маршрут через Балтийское море очень дорого и опасно.  

"Давайте отдавать себе отчет, что в Балтийском море проходили две мировые войны. Соответственно прокладка маршрутка - дорогостоящее удовольствие. Необходимо проложить трубы там, где не будет риска наткнуться на какое-то вооружение", - пояснил эксперт.

 

По его словам, именно октябрь 2019 года станет решающим для того, чтобы Дания дала ответ.

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Теги:
Дания, Борис Марцинкевич, Северный поток-2


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