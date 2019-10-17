Эксперт: важно, что скажет британский парламент о договоренности по Brexit

Политолог считает, что договоренность Великобритании по Brexit не решает всех проблем между этими сторонами, ведь есть еще мнение британского парламента

Великобритания и Евросоюз добились соглашения по Brexit перед саммитом ЕС, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в Twitter.

Со своей стороны, британский премьер-министр Борис Джонсон также подтвердил, что достиг нового соглашения по выходу страны из ЕС. Он призвал парламент в субботу принять его.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина в эфире радио Sputnik высказала мнение, что этих договоренностей и заявления Юнкера недостаточно.

По ее словам, вся ситуация зависит от того, парламента Великобритании.

"Посмотрим, как отреагируют на сообщения Бориса Джонсона и его переговоры с европейцами парламент. Мы же помним, что загвоздка всегда была именно в парламенте. Там начинались политические игры. Именно там представлены разные позиции и интересы, разные группы политиков, каждый из них стал во время Brexit набирать очки и стремиться к этому. Там есть те, кто за "жесткий Brexit", без всяких соглашений, есть те, кто не понимает к чему приведет Brexit, но их никогда не устраивает то соглашение, которое им предлагают", - пояснила Еремина.

Она добавила, что разные точки зрения даже на тот проект, который предложил Борис Джонсон в отношении Северной Ирландии.

"Хотя Джонсоном была проделана большая работа, и самой сложной была проблема о границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. В этом вопросе, на мой взгляд, Борис Джонсон сделал какой-то шаг вперед. Он снял некоторые опасения представителей Республики Ирландия в ходе переговоров, а также подключил к ним Северную Ирландию. Здесь, кстати, не все так спокойно, потому что есть, например, юнионисты, которые полагают, что граница должна быть закрыта", – сказала эксперт.

Cделка по Brexit может быть ратифицирована до 31 октября>>>

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. До этого времени все заинтересованные стороны также должны ратифицировать согласованную сделку, одобренную на высшем уровне.

Основные дискуссии развернулись вокруг вопроса о границе между Северной Ирландией и Ирландией – так называемом механизме бэкстопа – а также таможенных процедур.

В случае если британский парламент одобрит соглашение, то Соединенное Королевство покидает Евросоюз с соглашением. С этого момента в течение полутора лет будет действовать переходный период, в который все нынешние правила продолжат действовать.

Если парламент отвергнет соглашение и при этом также отклонит выход без соглашения, то Борис Джонсон будет обязан просить Евросоюз отсрочить Brexit до конца января.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK