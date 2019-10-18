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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Osmatesco

Манастырлы: правые кандидаты помогут Нэстасе проиграть выборы

Сказано в эфире
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Sputnik Молдова

Раздробленность правого политического фланга и целый ряд кандидатов, представляющих прозападные позиции, сделают победу выдвиженца от блока ACUM более, чем туманной – такого мнения придерживается ряд молдавских политологов.

Не исключено, что разговоры о возможности второго тура выборов генпримара муниципия Кишинев станут напрасными, поскольку жители столицы могут определить, кто займет кресло столичного градоначальника, с первой попытки. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политолог Сергей Манастырлы.

"Высокой является вероятность сценария, при котором выборы пройдут в один тур. Вполне вероятно, что победу одержит кандидат от ПСРМ Ион Чебан. На этих выборах мэра Кишинева правых кандидатов очень много, это помешает Нэстасе выйти во второй тур из-за распыления голосов правого электората", - заявил политолог.

Борьба за кресло мэра Кишинева
© Sputnik / Vadim Rusu
Борьба за кресло мэра Кишинева: кто кого?
По мнению собеседника, даже если каждый кандидат, баллотирующийся от правоцентристских политформирований, наберет по 1-2 проценту, шансы Нэстасе выйти во второй тур на выборах генпримара муниципия Кишинев фактически будут равны нулю, считает политолог.

"Однако, даже если случится второй тур, Чебан выйдет в него с большим отрывом от Нэстасе", - резюмировал политолог, приглашенный в эфир радиостудии Sputnik Молдова.

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