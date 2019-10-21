Некрасов о Brexit: у британцев – многовековой опыт политической пантомимы

Все, происходящее вокруг Brexit, это политический спектакль, цель которого – одурачить граждан Великобритании, голосовавших за независимость от ЕС, считает журналист Александр Некрасов.

Великобритания не станет независимой от ЕС 31 октября, даже если она официально объявит о выходе, как планируется. На самом деле 31 октября всего лишь начнутся достаточно длительные переговоры между британским правительством и представителями ЕС. Об этом сообщил журналист из Великобритании Александр Некрасов для радио Sputnik.

"Будут договариваться, как должны складываться отношения между Великобританией и ЕС. То есть, никаких изменений не произойдет. Об этом как-то британцы не задумываются. Начинаются переговоры, и они могут продлиться годами", - отметил журналист.

По словам Некрасова, сторонники сохранения членства Британии в ЕС не хотят ни переговоров, ни изменений, поэтому вокруг Brexit кипят такие страсти. Особенно какие-либо изменения невыгодны банкам, которые "присосались" к европейскому финансовому механизму. Европейский Центробанк печатает 100 миллиардов евро ежемесячно, которые вбрасываются в финансовые рынки, чтобы не дать ЕС обвалиться. Конечно, сейчас британские банки являются частью этого процесса. Поэтому вот эти группы, которые сражаются между собой – политические, финансовые, промышленные – провоцируют ту борьбу, которую сейчас приходится наблюдать.

"Ну и еще один момент: план Джонсона – это тот же план Мэй, за исключением маленьких изменений относительно Северной Ирландии. По сути, Парламент обсуждает договор о том, как еще Британия будет оставаться в ЕС, ведь совершенно непонятно, как долго еще все это будет происходить", - заявил Некрасов.

Поэтому журналист призвал относиться к предстоящему разрыву с ЕС как к политическому спектаклю, в которых Великобритания за свою многовековую историю весьма преуспела. И правительство, и СМИ играют каждый свою роль в происходящем, поэтому ко всему, что происходит, следует относиться критически, и все, что говорится, делить пополам.

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