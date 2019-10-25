Юшков: газовый договор с Украиной на следующий год безопаснее подписать

Россия много лет говорит о том, что если Украина перекроет транзитную трубу или не подпишет новый транзитный договор, то Россия не сможет поставлять газ в Европу, заявил в эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Весь 2019 год "Газпром" вел подготовительную работу к тому, что транзит российского газа через Украину будет прекращен. Было закачано много газа в подземные хранилища в самой Европе для того, чтобы исполнять свои контрактные обязательства в случае отсутствия транзита. Кроме того, "Газпром" берется обеспечивать Европу сжиженным природным газом по морскому пути, для чего перевел в Европу из Калининградской области регазификационное судно "Маршал Василевский". Об этом сообщил ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Я думаю, что безопаснее для всех – и для Европы, и для Украины, и для России, - иметь контракт на 2020 год, но если вдруг Украина откажется его подписывать, тогда, конечно, с трудом, но отопительный сезон мы все равно пройдем", - отметил Юшков.

По словам аналитика, больше всего от отсутствия контракта пострадает Украина, так как не получит не только деньги за сам транзит, но еще и не получит реверсный газ, на который приходится 30% потребления. Поэтому было бы безопаснее, в том числе для самой Украины, подписать этот договор на следующий год.

В 2021 году планируется достроить и "Северный поток-2", и "Турецкий поток", и роль Украины как страны-транзитера сведется к нулю.

"Если не будет транзита через Украину, мы проживем без транзита. Надо понимать, что для Украины проблем будет не меньше, чем для России и Европы в случае остановки транзита. Поэтому надо трезво оценивать ситуацию", - заключил Юшков.

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