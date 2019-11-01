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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Sputnik / Виталий Белоусов

Матвиенко: иностранным студентам нужно создать условия для работы в России

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Sputnik Молдова

Как зарубежным студентам улучшить условия для трудоустройства в РФ, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Под патронатом Совета Федерации ежегодно в Крыму проводится международный гуманитарный Ливадийский форум. Один из вопросов, обсуждавшихся на форуме, - создание более свободных и благоприятных условий для трудоустройства в РФ иностранных студентов", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Всемирной конференции "Соотечественницы и преемственность поколений".

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Советом Федерации готовится законопроект. Матвиенко выразила надежду, что его удастся согласовать в осеннюю сессию.

Все зарубежные студенты смогут в случае желания подрабатывать в России, добавила спикер Совфеда. Этот законопроект повысит привлекательность российских вузов и окажет поддержку иностранным студентам, уверена Матвиенко.

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Спикер также подчеркнула, что в России необходимо создать более свободные и благоприятные условия для трудоустройства в РФ иностранных студентов.

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Теги:
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