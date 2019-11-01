Матвиенко: иностранным студентам нужно создать условия для работы в России

"Под патронатом Совета Федерации ежегодно в Крыму проводится международный гуманитарный Ливадийский форум. Один из вопросов, обсуждавшихся на форуме, - создание более свободных и благоприятных условий для трудоустройства в РФ иностранных студентов", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Всемирной конференции "Соотечественницы и преемственность поколений".
Советом Федерации готовится законопроект. Матвиенко выразила надежду, что его удастся согласовать в осеннюю сессию.
Все зарубежные студенты смогут в случае желания подрабатывать в России, добавила спикер Совфеда. Этот законопроект повысит привлекательность российских вузов и окажет поддержку иностранным студентам, уверена Матвиенко.
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Спикер также подчеркнула, что в России необходимо создать более свободные и благоприятные условия для трудоустройства в РФ иностранных студентов.
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