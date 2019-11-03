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Галина Шеларь
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шеларь: хочу, чтобы Кишинев перестал быть городом-рантье

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Sputnik Молдова

Доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь в рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, каким ей видится развитие Кишинева.

В молдавской столице в воскресенье проходит второй тур выборов мэра. На эту должность претендуют представитель Партии социалистов Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе.   

Кто бы из них ни стал градоначальником, ему предстоит проделать огромную работу, чтобы вывести Кишинев из кризисной ситуации. 

Второй тур Экстра-раунд
© Sputnik / Moldova
Еще раз второй тур: Ион Чебан vs Андрей Нэстасе

Известный кишиневский экономист, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь в эфире радиостудии Sputnik Молдова отметила, что будущий мэр должен четко понимать, в каком направлении городу необходимо развиваться.

"Сейчас в городе реальная разруха. Но даже без того, чтобы понять, вокруг чего будет развиваться Кишинев, у нас останутся разбитые тротуары (где все спотыкаемся). Будущий мэр обязан понимать, что Кишинев должен выполнять свои функции, как столица, таким образом, чтобы головным компаниям, у которых вся деятельность проходит за пределами города, было удобнее перенестись в регионы, где они осуществляют свою основную деятельность. Тогда Кишинев перестанет быть городом рантье, а станет настоящей "точкой роста", - подчеркнула Шеларь.

Эксперт отметила, что будущему мэру и всем кишиневцам нужно понять, в чем "изюминка" нашего города, и это должно стать приоритетом в его развитии.

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