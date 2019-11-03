Шеларь: хочу, чтобы Кишинев перестал быть городом-рантье

Доктор экономики, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь в рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, каким ей видится развитие Кишинева.

В молдавской столице в воскресенье проходит второй тур выборов мэра. На эту должность претендуют представитель Партии социалистов Ион Чебан и один из лидеров блока ACUM Андрей Нэстасе.

Кто бы из них ни стал градоначальником, ему предстоит проделать огромную работу, чтобы вывести Кишинев из кризисной ситуации.

Известный кишиневский экономист, директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь в эфире радиостудии Sputnik Молдова отметила, что будущий мэр должен четко понимать, в каком направлении городу необходимо развиваться.

"Сейчас в городе реальная разруха. Но даже без того, чтобы понять, вокруг чего будет развиваться Кишинев, у нас останутся разбитые тротуары (где все спотыкаемся). Будущий мэр обязан понимать, что Кишинев должен выполнять свои функции, как столица, таким образом, чтобы головным компаниям, у которых вся деятельность проходит за пределами города, было удобнее перенестись в регионы, где они осуществляют свою основную деятельность. Тогда Кишинев перестанет быть городом рантье, а станет настоящей "точкой роста", - подчеркнула Шеларь.

Эксперт отметила, что будущему мэру и всем кишиневцам нужно понять, в чем "изюминка" нашего города, и это должно стать приоритетом в его развитии.

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