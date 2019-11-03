Лупашко: будущий мэр должен любить Кишинев, ценить и работать на его благо

Доктор архитектуры Валерий Лупашко рассказал в интервью радио Sputnik Молдова, в каких преобразованиях нуждается Кишинев и что требуется от нового мэра молдавской столицы.

От нового мэра жители Кишинева ждут в первую очередь перемен к лучшему, и таких, которые были бы благом для самого города, горожан и гостей столицы. Такого мнения придерживается доктор архитектуры Валерий Лупашко. Профессионализм – главное качество, которым обязан обладать новый мэр, считает архитектор. Кроме того, градоначальник должен искренне любить этот город.

"Прежде всего, он должен этот город любить, ценить и делать для него все. Второе, что необходимо мэру – конечно же, надо подбирать очень мощную команду. Она должна быть действительно новой, чтобы совершать те серьезные преобразования, которых мы ждем", - заметил Лупашко. © Sputnik / Miroslav Rotari Шеларь: хочу, чтобы Кишинев перестал быть городом-рантье

По словам архитектора, преобразования Кишиневу необходимы во всех областях, не только в архитектуре и градостроительстве, но и в здравоохранении, социальной, экономической и в транспортной сфере.

Борьба за пост мэра Кишинева разворачивается между представителем ПСРМ Ионом Чебаном и лидером проевропейской партии "Платформа "DA" Андреем Нэстасе. В первом туре они набрали 40,19% и 31,08% голосов соответственно.

Впервые за 8 лет в Кишиневе проводится exit poll, последний раз опрос избирателей был на выборах в мае 2011 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK