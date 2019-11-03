Правосудов: Россия и Украина неизбежно придут к компромиссу по транзиту газа

Газопроводы "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" в начале следующего года все равно не заработают на полную мощность, считает эксперт Сергей Правосудов.

Компромисс по объему транзита российского газа через Украину будет найден, хотя решение вряд ли устроит стороны. такое мнение высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов сказал в эфире радио Sputnik.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе недавних переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Москва и Киев должны обнулить все требования по газовому спору.

Российский лидер заявил, что за транзит газа через территорию Украины отвечают местные компании, а не российское предприятие.

В интервью Радио Sputnik эксперт отметил, что транзит через Украину, скорее всего, останется, так как газопроводы "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" в начале следующего года все равно не заработают на полную мощность.

"Какой-то компромисс будет найден. Ни Россия, ни Украина не будет удовлетворена. Позиция "Газпрома" заключается в том, что пока у вас там идет непонятно что, пока вы выделяете ГТС в отдельную компанию, пытаетесь утвердить новые правила работы на рынке, а времени остается мало, может, просто текущий контракт продлим только на год. Дальше свои дела доделаете, модернизируете систему, законодательство измените, тогда мы подпишем новый договор. Все обсуждаемо", – отметил он.