Правосудов: Россия и Украина неизбежно придут к компромиссу по транзиту газа

Компромисс по объему транзита российского газа через Украину будет найден, хотя решение вряд ли устроит стороны. такое мнение высказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов сказал в эфире радио Sputnik.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе недавних переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Москва и Киев должны обнулить все требования по газовому спору.
Российский лидер заявил, что за транзит газа через территорию Украины отвечают местные компании, а не российское предприятие.
В интервью Радио Sputnik эксперт отметил, что транзит через Украину, скорее всего, останется, так как газопроводы "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" в начале следующего года все равно не заработают на полную мощность.
"Какой-то компромисс будет найден. Ни Россия, ни Украина не будет удовлетворена. Позиция "Газпрома" заключается в том, что пока у вас там идет непонятно что, пока вы выделяете ГТС в отдельную компанию, пытаетесь утвердить новые правила работы на рынке, а времени остается мало, может, просто текущий контракт продлим только на год. Дальше свои дела доделаете, модернизируете систему, законодательство измените, тогда мы подпишем новый договор. Все обсуждаемо", – отметил он.