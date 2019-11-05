Ионицэ: люди должны быть уверены, что цена на газ справедлива

О том, почему существует необходимость пересмотреть тарифы на газ, в студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Практически все деньги, которые платит население за газ, составляют его фактическую стоимость. На расходы по доставке, ремонту и замене труб остается всего лишь 15 процентов от суммы, которую мы платим. Этого мало, чтобы покрыть существующие затраты, полагает экономист Вячеслав Ионицэ.

"У нас в Молдове цена газа в конечной цене для потребителя составляет 85 процентов, то есть на содержание газотранспортных сетей, на покупку новых труб, на развитие деньги у нас почти не выделяются. Все средства, что мы получаем от оплаты населением за газ, идут на покупку газа", - отметил Ионицэ. © Sputnik / Miroslav Rotari Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит газа через Украину

По словам эксперта, неизвестно, сколько еще продержатся наши сети без ремонта и замены труб. Молдова сейчас просто паразитирует на существующей газотранспортной сети. Но долго так не может продолжаться – еще год, два, три и придется пересмотреть тарифы, заложить в них еще и инвестиции в ремонт газотранспортной сети.

Однако в повышении тарифов есть и свои "подводные камни". Естественно, что найдутся желающие "нагреть руки" на росте цен. И, как рассказал экономист, уже сейчас обсуждается закон, призванный запретить регулирующим компаниям делать закупки через офшорные компании.

"Если трубы продолжат закупать через офшоры, а в тарифы заложат эту стоимость, то получится, что конечный потребитель должен финансировать яхты тех, кто делает закупки через офшоры. Поэтому в энергосекторе обязательно навести порядок, нужно снижать потери, чтобы люди были уверены, что цена, которую они платят за коммунальные услуги, справедлива", - заявил Ионицэ.

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