Эксперт: претензии Украины к "Газпрому" абсурдны

Условием для заключения нового договора на транзит российского газа через территорию Украины должен стать взаимный отказ от претензий, заявляют в "Газпроме". Речь идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе "Газпрому" на сумму в 7 миллиардов долларов и претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов. Экономист Владислав Гинько полагает, что деловой партнер "Газпрома" в этой ситуации ведет себя вызывающим образом.
"Претензии украинской стороны выглядят абсурдными. 22 миллиарда долларов – эта цифра взята просто с потолка. Она не имеет под собой никаких рациональных расчетов", - отметил Гинько.
Как сообщил экономист, "Газпром" за все годы работы с Украиной предоставил ей скидки на сумму, более 100 миллиардов долларов. Сюда входят и плата за сам транзит, и поддержка в рабочем состоянии газотранспортной системы Украины.
Кроме того, подчеркнул эксперт, "Газпром" использовал украинскую газотранспортную сеть даже тогда, когда было понятно, что возможно обойтись и без этой нитки, поставляя газ европейцам по другим трубопроводам.
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"Нафтогаз", ведя таким образом переговоры с российской стороной, осуществляет политику против интересов большинства украинцев, потому что деньги за транзит – одна из основ украинской экономики. Даже не могу найти этому никакого рационального объяснения", - заявил Гинько.
Позиция российской стороны, по словам эксперта, состоит в том, что украинским партнерам стоит успокоиться и понять всю абсурдность выдвигаемых требований.
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