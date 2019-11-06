Эксперт: претензии Украины к "Газпрому" абсурдны

Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в эфире радио Sputnik ситуацию вокруг заключения нового контракта "Газпрома" с "Нафтогазом".

Условием для заключения нового договора на транзит российского газа через территорию Украины должен стать взаимный отказ от претензий, заявляют в "Газпроме". Речь идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе "Газпрому" на сумму в 7 миллиардов долларов и претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов. Экономист Владислав Гинько полагает, что деловой партнер "Газпрома" в этой ситуации ведет себя вызывающим образом.

Как сообщил экономист, "Газпром" за все годы работы с Украиной предоставил ей скидки на сумму, более 100 миллиардов долларов. Сюда входят и плата за сам транзит, и поддержка в рабочем состоянии газотранспортной системы Украины.

Кроме того, подчеркнул эксперт, "Газпром" использовал украинскую газотранспортную сеть даже тогда, когда было понятно, что возможно обойтись и без этой нитки, поставляя газ европейцам по другим трубопроводам.

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"Нафтогаз", ведя таким образом переговоры с российской стороной, осуществляет политику против интересов большинства украинцев, потому что деньги за транзит – одна из основ украинской экономики. Даже не могу найти этому никакого рационального объяснения", - заявил Гинько.

Позиция российской стороны, по словам эксперта, состоит в том, что украинским партнерам стоит успокоиться и понять всю абсурдность выдвигаемых требований.

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