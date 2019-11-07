Фельдман: европейцы разочарованы в современном либерализме

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман рассказал в интервью радио Sputnik, почему либеральные идеи на Западе переживают кризис.

Опрос, который провела для Sputnik.Мнения компания IFop, свидетельствует, что большинство жителей Европы и Америки полагают: помимо либерализма, необходимы и альтернативные модели развития. Социологическое исследование ставило целью выяснить, считают ли граждане, что обществу нужна модель, альтернативная либерализму. В необходимости такой модели уверены 80 процентов итальянцев, 73 процента французов, 61 процент немцев, 60 процентов граждан США и 58 процентов британцев.

© Sputnik / Нужна ли обществу модель, альтернативная либерализму?

"Вероятно, современный либерализм, который доминирует прежде всего в странах Европейского союза, в Соединенных Штатах, и который отстаивают сегодняшние так называемые левые либералы, не имеет ничего общего с либерализмом Европы XVIII-XIX веков, который зарождался как движение борьбы за права человека, за то, чтобы человек был защищен от произвола со стороны государства", - отметил политолог Фельдман. © Sputnik / Алексей Витвицкий Большинство жителей стран Запада недовольны современной моделью общества

По мнению собеседника, сегодня становится понятно, прежде всего, в Европе, да и вообще в Западной цивилизации, что не хватает государственной защиты, что государство должно более активно подключаться к жизни общества и с экономической точки зрения, и с правовой, и с политической.

"Самое главное - европейцы разочаровались в практическом применении либеральных идеологем и ценностей. Та же самая политика "открытых дверей", отсутствие государственного регулирования социально-экономических процессов, привела к наплыву мигрантов", - сообщил Фельдман.

Сегодня, рассказал политолог, несмотря на миф о какой-то гигантской социальной защищенности, в некоторых странах Европы человек брошен на произвол судьбы. И поэтому многие европейцы в настоящее высказывают недовольство современным, очень искаженным пониманием либерализма, который исповедуют леволиберальные политики.

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