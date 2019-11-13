Беляев: в ближайшие пять лет нас ждет совершенно новый научно-технический уклад

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, согласно которому к 2025 году США будет извлекать столько сланцевой нефти и газа, что потеснит Россию по объемам добычи этих видов полезных ископаемых. Как прогнозирует агентство, Россия будет постепенно снижать объемы, в то время, как США - постоянно наращивать. Эксперт РИСИ Михаил Беляев поделился своим взглядом на этот прогноз.
По его мнению, долгосрочные прогнозы в области энергетики в современном быстро меняющемся мире вообще не отражают реальную картину, так как не могут учесть все эти перемены.
"У нас на пороге совершенно новый научно-технический уклад, иной подход к производственным мощностям, проблемам и циклам, и тут одна из главных составляющих – это энергетическая, сюда наслаиваются еще климатические изменения и мероприятия в области охраны окружающей среды", - отметил Беляев.
"В таких случаях скорее просматриваются пропагандистские и политические моменты, чем реальные экономические прогнозы. На самом деле, в течение ближайших пяти лет произойдет коренная перестройка промышленного устройства, которое уничтожит все инерционные прогнозы", - добавил Беляев.
Так что, полагает эксперт, у сценария Международного энергетического агентства, скорее всего, нет шансов реализоваться.
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