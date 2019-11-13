Беляев: в ближайшие пять лет нас ждет совершенно новый научно-технический уклад

Эксперт РИСИ Михаил Беляев в эфире радио Sputnik прокомментировал прогноз Международного энергетического агентства о том, что США готовы обогнать Россию в объемах добычи нефти и газа.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало прогноз, согласно которому к 2025 году США будет извлекать столько сланцевой нефти и газа, что потеснит Россию по объемам добычи этих видов полезных ископаемых. Как прогнозирует агентство, Россия будет постепенно снижать объемы, в то время, как США - постоянно наращивать. Эксперт РИСИ Михаил Беляев поделился своим взглядом на этот прогноз.

По его мнению, долгосрочные прогнозы в области энергетики в современном быстро меняющемся мире вообще не отражают реальную картину, так как не могут учесть все эти перемены.

"У нас на пороге совершенно новый научно-технический уклад, иной подход к производственным мощностям, проблемам и циклам, и тут одна из главных составляющих – это энергетическая, сюда наслаиваются еще климатические изменения и мероприятия в области охраны окружающей среды", - отметил Беляев.

Как полагает эксперт, в таких условиях делать точные прогнозы очень сложно, особенно когда речь идет об энергетике. Также Беляев заявил, что сейчас набирают популярность энергосберегающие технологии, альтернативные источники энергии, так что прогнозы относительно темпов роста добычи традиционных источников энергии становятся крайне ненадежными.

"В таких случаях скорее просматриваются пропагандистские и политические моменты, чем реальные экономические прогнозы. На самом деле, в течение ближайших пяти лет произойдет коренная перестройка промышленного устройства, которое уничтожит все инерционные прогнозы", - добавил Беляев.

Так что, полагает эксперт, у сценария Международного энергетического агентства, скорее всего, нет шансов реализоваться.

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