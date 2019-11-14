Оленченко: Германия приняла закон в поддержку "Северного потока-2"

В Бундестаге был принят закон, регулирующий применение поправок к Газовой директиве ЕС, что позволяет использовать возможности "Северного потока-2" на полную мощность. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко полагает, что со стороны Германии этот шаг можно рассматривать, как защиту Германией собственных интересов, но еще и как поддержку "Северного потока-2".

"Германия приняла закон, который защищает ее интересы. Эти интересы заключаются в том, чтобы гарантированно получать газ из России, чтобы получать качественное сырье и на тех условиях, которые выгодны Германии", - заявил Оленченко в эфире радио Sputnik.

Немцы – опытные экономисты и политики, так что закон, который принят Бундестагом, носит сбалансированный характер. Главная поправка сделана в пользу того, что Германия сможет в полной мере пользоваться этим газопроводом, в том числе, по принципу наполняемости трубы. Поэтому,отметил эксперт, надо исходить из того, что главным покупателем этого газа будет Германия.

"Принципиальным вопросом была наполняемость трубы, то есть, можно ли ее заполнять полностью или на 50 процентов. Закон, принятый бундестагом, дает возможность наполнять на 100 процентов. Любой юридический документ можно толковать по-разному, но Германия исходила из своих интересов, и она заинтересована в том, чтобы полностью использовать потенциал "Северного потока-2", - разъяснил Оленченко.

Безусловно, вопросы конкуренции будут подниматься постоянно, и следует быть готовыми к тому, что отдельные государства будут прибегать даже к запрещенным приемам, как Польша, от которой можно ожидать различных требований. Варшава сама претендует на то, чтобы быть центром распределения газовых поставок в Европе. Поэтому надо быть готовыми к тому, что будет много разных заявлений, попыток помешать "Северному потоку-2". Но главное, как заключил эксперт, это то, что есть понимание в необходимости "Северного потока-2" между поставщиком – "Газпромом", и Германией как покупателем газа.

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