20:49 15 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.58
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.73
Поиск
Владислав Ганжара
© Sputnik /

Ганжара: ситуация на Украине делает ее ненадежным транзитером газа

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
26 0 0
Sputnik Молдова

Политолог Владислав Ганжара прокомментировал слова Владимира Путина о возможном прекращении транзита газа через Украину.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе саммита БРИКС в Бразилии, что существует риск прекращения газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что позиция Украины обостряет ситуацию. Заявление российского президента прокомментировал в эфире радио Sputnik  политолог Владислав Ганжара.

"Мы знаем, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины порой ставился под угрозу. Сегодня мы точно знаем, что "Северный поток-2" будет достроен, и, по сути, украинская ГТС превращается в металлолом", - отметил эксперт. 

По мнению политолога, заявление Путина стало результатом той пятилетней недружественной по отношению к России политики, которую проводит Украина.

Владимир Оленченко
© Sputnik / Alexey Tikhomirov
Оленченко: Германия приняла закон в поддержку "Северного потока-2"

Транзит газа через территорию Украины, как подчеркнул Ганжара, ставился под угрозу именно тогда, когда он более всего необходим – в зимний период.

"Мы понимаем, что бы ни говорили европейские "партнеры" Украины, что они сделают все для сохранения транзита через Украину, но европейские страны и Россия могут вести свои газовые отношения исключительно через газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Европе все равно, будет ли идти газ через Украину или в обход", - заявил Ганжара.

Эта ситуация, заключил политолог, является серьезным вызовом для Украины, но этот вызов страна заслужила.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

От газа до цифровых технологий: что Путин предложил странам БРИКС
Правосудов: Россия и Украина неизбежно придут к компромиссу по транзиту газа
Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит газа через Украину


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Правительство Иона Кику.
Кабмин Иона Кику приведен к присяге и готов начать свою деятельность - фото
Президент Литвы помиловал двух граждан России – их обвиняли якобы в шпионаже
Глава Литвы помиловал двух граждан РФ: их обвиняли якобы в шпионаже - видео
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться