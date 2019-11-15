Ганжара: ситуация на Украине делает ее ненадежным транзитером газа

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе саммита БРИКС в Бразилии, что существует риск прекращения газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что позиция Украины обостряет ситуацию. Заявление российского президента прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Владислав Ганжара.

"Мы знаем, что транзит российского газа в Европу через территорию Украины порой ставился под угрозу. Сегодня мы точно знаем, что "Северный поток-2" будет достроен, и, по сути, украинская ГТС превращается в металлолом", - отметил эксперт.

По мнению политолога, заявление Путина стало результатом той пятилетней недружественной по отношению к России политики, которую проводит Украина.

Транзит газа через территорию Украины, как подчеркнул Ганжара, ставился под угрозу именно тогда, когда он более всего необходим – в зимний период.

"Мы понимаем, что бы ни говорили европейские "партнеры" Украины, что они сделают все для сохранения транзита через Украину, но европейские страны и Россия могут вести свои газовые отношения исключительно через газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Европе все равно, будет ли идти газ через Украину или в обход", - заявил Ганжара.

Эта ситуация, заключил политолог, является серьезным вызовом для Украины, но этот вызов страна заслужила.

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