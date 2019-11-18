Ларюшина: в молдавской политике очень короткая "скамейка запасных"

То, что произойдет развал коалиции ПСРМ-ACUM и последующая отставка правительства, было изначально предопределено, заявила экономический эксперт Татьяна Ларюшина в эфире студии Sputnik Молдова.

Коалиция была ситуативной, и в ее основе было стремление решать текущие задачи по мере их приоритетности. На тот момент, когда коалиция создавалась, приоритетом номер один являлось избавление от олигархического правления, которое исчерпало себя. Такого мнения придерживается экономист Татьяна Ларюшина.

"Было маловероятно, что эта коалиция будет существовать четыре года. Нужно иметь политическую культуру Германии для того, чтобы такие коалиции имели устойчивую базу и реальную повестку, чтобы совместными усилиями при такой разнице в программах и в электорате продолжать существовать и активно действовать весь срок мандата", - отметила Ларюшина.

У большинства экспертов не было сомнений относительно того, что "развод" рано или поздно произойдет, и, по словам Ларюшиной, споры велись только относительно сроков, сколько может продержаться в наших условиях такая коалиция, и какие будут итоги ее правления.

"Лидерам общественного мнения предстоит еще много работать, и это всегда будет происходить в условиях нехватки времени и в условиях падения кабинетов. В развитых странах при падении правительства, если ему на смену приходило другое, направление развития не менялось. Речь могла идти только о степени радикальности и скорости проведения реформ", - сообщила Ларюшина.

Эта ситуация показала нам, что в молдавской политике, если изъясняться спортивными терминами, очень короткая "скамейка запасных". Иными словами, есть лидеры, но нет смены, нет ярких личностей среди тех, кто мог бы служить заменой лидерам и оказывать им поддержку.

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