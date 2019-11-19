Джабаров: сотрудничество Молдовы с Евросоюзом не помешает дружбе с Россией

Накануне визита молдавского премьера в российскую столицу в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция в формате видеомоста Кишинев - Москва с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимиром Джабаровым. Он назвал позитивными произошедшие в молдавской политике изменения, подчеркнув при этом, что смена власти – это внутреннее дело Молдовы.
"Мы рады, что Молдова начинает двигаться по пути развития отношений не только с Западом, но и со всеми странами бывшего Союза, включая Россию. Для нас это очень важно, потому что, кто бы что ни говорил, но у России всегда было теплое отношение к Молдове и к молдаванам. То, что новый премьер Молдовы совершает свою первую официальную зарубежную поездку в нашу страну, мы расцениваем как шаг к налаживанию и восстановлению того уровня доверия, который был когда-то между нашими странами", - отметил Джабаров.
Россия, заявил Джабаров, выступает за то, чтобы Молдова продолжала отношения и с Западной Европой, и с США. Однако российская сторона выступает против ультиматумов – с кем Молдове стоит дружить и с кем нет.
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