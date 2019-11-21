Гречаная: все заключенные Молдовой международные соглашения будут выполняться

Отношения с Российской Федерацией Молдове необходимо развивать быстрыми темпами, ориентация на сотрудничество только с Западом ни к чему хорошему Молдову не привела, считает спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная.

На встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге в рамках осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная заявила, что сейчас, хотя в Молдове и нет парламентского большинства, стало легче работать.

"Парламентское большинство выполнило свою роль, освободив страну от власти узурпаторов. Наши коллеги из "правой" партии, к сожалению, не выдержали испытания властью. Хочу сказать, что президент сработал очень оперативно. В течение двух суток было назначено новое правительство, парламент проголосовал, прежнее правительство было отправлено в отставку", - сообщила Гречаная.

Спикер парламента Молдовы также подчеркнула, что первый зарубежный визит нового премьера Молдовы в Российскую Федерацию был необходим в первую очередь самой Молдове. Страна оказалась не подготовлена к зимнему периоду.

"Насчет этого правительства я спокойна, никто в преддверии зимы не отправит правительство в отставку, никто из политформирований не возьмет на себя такую ответственность. Для нас очень важно, чтобы страна развивалась, причем, все международные соглашения, заключенные нами ранее, мы будем выполнять. Нам нужно развивать отношения с Западом и Востоком", - заключила Гречаная.

Также спикер отметила особую важность в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией заключение соглашения о беспошлинном ввозе молдавских товаров и расширение списка ввозимых в Российскую Федерацию товаров из Молдовы. Кроме того, одним из приоритетных направлений работы Гречаная назвала обеспечение для всех молдавских предприятий свободного доступа на российский рынок и привлечение в Молдову российских инвестиций. Вкладывать деньги в Молдову России должно быть интересно и выгодно.

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