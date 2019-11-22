Ионицэ: молдавская экономика – это рост без развития

Молдавская экономика в последнее время показывает определенный рост, но обеспечивается это главным образом за счет сферы потребления, заявил в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Самый главный двигатель роста молдавской экономики – это потребление, полагает экономист Вячеслав Ионицэ. Говоря о том, что представляет собой экономический рост в Молдове, эксперт охарактеризовал ситуацию как "рост без развития".

"Знаете, у моего деда было выражение "озеро дождевой воды". Вот это именно то, с чем можно сравнить рост экономики за счет сферы потребления. Есть дождь – есть озеро, нет дождя - озеро пересыхает. Рост без развития, как колосья, которые растут очень высокими, но пустыми внутри", - отметил Ионицэ.

Кроме того, заявил экономист, рост экономики в этом году также обеспечился за счет строительной отрасли, которая демонстрирует определенный положительный результат.

"Я бы очень хотел, чтобы задатки роста, которые заметны сейчас, продолжились, и чтобы молдавская экономика, которая в течение полутора лет пытается выйти из спада, начала медленно расти. Но пока могу сказать только, что я бы хотел, но не могу увидеть, где, в какой еще сфере наша экономика внушает оптимизм", - сообщил Ионицэ.

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