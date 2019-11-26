Коновалов: на Западе "Искандеры" вызывают "зубовный скрежет"

Ракетные соединения Сухопутных войск Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Бригадный комплект ОТРК "Искандер" на минувшей неделе передан личному составу ракетного соединения Западного военного округа.

Развертывание "Искандеров" является очень серьезным фактором укрепления обороноспособности РФ, особенно на западе страны, отметил в эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

Он подчеркнул, что перевооружение на "Искандеры" - совершенно логичная вещь, которая входит в общую картину реформы и перевооружения Вооруженных сил РФ.

" На Западе этот комплекс вызывает зубовный скрежет, потому что именно в этом сегменте - оперативно-тактический комплекс - лучшего в мире нет. Неважно, на каком рубеже развертывают "Искандеры", хотя прежде всего это касается западных рубежей, это очень серьезный фактор в укреплении обороноспособности России", - заявил Коновалов. © Photo: riss.ru Коновалов: на Западе "Искандеры" вызывают "зубовный скрежет"

ОТРК "Искандер" стоит на вооружении ВС РФ с 2007 года, в 2018-м комплексы "Искандер-М" заступили на боевое дежурство в Калининградской области. "Искандер-М" предназначен для поражения на дальностях до 500 километров широкого спектра малоразмерных и площадных целей: командных пунктов и узлов связи, ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самолетов и вертолетов на аэродромах. Ракеты за 2-3 минуты способны долететь из Калининградской области в страны Балтии, Польшу или Германию. Боевая эффективность ОТРК увеличена за счет использования двух типов ракет – аэробаллистических (9М723) и крылатых (9М728 или Р-500). Первые - для поражения площадных целей (отклонение не более пяти метров), вторые - точнее (отклонение не более 1 метра). Могут применяться ядерные боеголовки.

Россия разместила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области на фоне беспрецедентного роста активности НАТО у своих границ. В Кремле неоднократно заявляли, что наращивание сил альянса в Восточной Европе угрожает безопасности России абсолютно безосновательно - Москва не имеет наступательных планов в Балтийском регионе и вынуждена принимать адекватные ответные меры в связи с расширением НАТО на восток.

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