Кошелев: Гоар Вартанян предотвратила покушение на Сталина в Тегеране

В понедельник на 93-м году жизнь скончалась легендарная советская разведчица Гоар Вартанян. Она будет похоронена в Москве на Троекуровском кладбище рядом с Геворком Вартаняном, своим мужем и коллегой по профессии.

Об огромном послужном списке Гоар Вартанян рассказал заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса Владимир Кошелев.

"Одна из важнейших ее заслуг – предотвращение попытки покушения на лидеров стран антигитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1943 году в Тегеране", - отметил Кошелев.

Он также упомянул и супруга разведчицы, героя Советского Союза Геворка Вартаняна, который так же занимался разведкой во время Великой Отечественной войны.

Кошелев подчеркнул, что супруги вместе работали не только в Иране, но и в других странах.

"География очень обширная. В последующем они жили в Подмосковье, провели достойную жизнь, хотя жизнь разведчика-нелегала сопряжена со многими неудобствами, ограничениями и прочим", - добавил Кошелев.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран.

В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна (1924-2012), вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров "большой тройки" - Сталина, Рузвельта и Черчилля. Этот момент показан в фильме "Тегеран-43", для героини которого Гоар Вартанян послужила прототипом.

В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР, в 1956 году успешно закончили Ереванский институт иностранных языков. Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами "Анита" и "Анри".

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