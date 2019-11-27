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Ана Гроза
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Гроза: реформа юстиции и снижение налогов привлекут инвестиции в Молдову

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Sputnik Молдова
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Исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов Ана Гроза рассказала о том, какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы улучшить инвестиционных климат в Республике Молдова.

Члены совета правления Ассоциации иностранных инвесторов встретилась с премьер-министром Ионом Кику, чтобы представить свое видение развития Молдовы, а также обсудить программу правительства. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов Ана Гроза.

"Мы просили премьер-министра обратить внимание на вопрос налогообложения сектора HoReCa, просили также рассмотреть вопрос о торговле на основе патента, а также изложили свои предложения в сферах телекоммуникаций, здравоохранения, земельного законодательства", - отметила Гроза.

Как рассказала исполнительный директор, есть ряд проблем, которые необходимо обсудить как с ритейлерами, так и с производителями. По словам Грозы, один из таких моментов - требование о присутствии на полках более 50 процентов местных товаров, а также вопрос о лимитировании скидок.

Как рассказала Гроза, Ассоциация иностранных инвесторов предлагает пересмотреть реформу юстиции, что поспособствовало бы привлечению помощи внешних партнеров по развитию.

Правосудие, иллюстративное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Есть также предложения по налоговой политике, мы очень рады, что много наших предложений было взято за основу при создании проекта налоговой и таможенной политики 2020 года. Надеемся, что у нас будет плотное дельнейшее сотрудничество с правительством, чтобы внедрить все эти предложения", - заключила Гроза.

Цель этих предложений, по словам эксперта, заключается не только в том, чтобы решить проблемы в отдельных сферах экономики, но и в том, чтобы улучшить инвестиционный климат в Республике Молдова и привлечь инвестиции в экономику страны.

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