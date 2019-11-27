Гроза: реформа юстиции и снижение налогов привлекут инвестиции в Молдову

Исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов Ана Гроза рассказала о том, какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы улучшить инвестиционных климат в Республике Молдова.

Члены совета правления Ассоциации иностранных инвесторов встретилась с премьер-министром Ионом Кику, чтобы представить свое видение развития Молдовы, а также обсудить программу правительства. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов Ана Гроза.

"Мы просили премьер-министра обратить внимание на вопрос налогообложения сектора HoReCa, просили также рассмотреть вопрос о торговле на основе патента, а также изложили свои предложения в сферах телекоммуникаций, здравоохранения, земельного законодательства", - отметила Гроза.

Как рассказала исполнительный директор, есть ряд проблем, которые необходимо обсудить как с ритейлерами, так и с производителями. По словам Грозы, один из таких моментов - требование о присутствии на полках более 50 процентов местных товаров, а также вопрос о лимитировании скидок.

Как рассказала Гроза, Ассоциация иностранных инвесторов предлагает пересмотреть реформу юстиции, что поспособствовало бы привлечению помощи внешних партнеров по развитию.

"Есть также предложения по налоговой политике, мы очень рады, что много наших предложений было взято за основу при создании проекта налоговой и таможенной политики 2020 года. Надеемся, что у нас будет плотное дельнейшее сотрудничество с правительством, чтобы внедрить все эти предложения", - заключила Гроза.

Цель этих предложений, по словам эксперта, заключается не только в том, чтобы решить проблемы в отдельных сферах экономики, но и в том, чтобы улучшить инвестиционный климат в Республике Молдова и привлечь инвестиции в экономику страны.

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