Юрист объяснил, почему нет основания лишать РУСАДА статуса

Известный юрист прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом, вследствие которой Россию могут отстранить от международных спортивных соревнований на 4 года.

Алексеев о допинговом скандале: нет основания лишать РУСАДА статуса /

В настоящее время законных оснований отстранять Россию от международных спортивных соревнований нет, заявил в эфире радио Sputnik спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов РФ по спортивному праву Сергей Алексеев.

По его словам, сейчас основания лишать РУСАДА статуса нет, поскольку оно дважды за последний год прошло аудит и признано одним из лучших в мире по соответствию кодексу Всемирного антидопингового агентства — WADA.

"На данный момент WADA связывает такие карательные меры со статусом РУСАДА, но нет оснований лишать его статуса. Если такое решение будет принято, необходимо это оперативно обжаловать в Международный спортивный арбитражный суд в соответствии со статьей 24.5.3 Всемирного антидопингового кодекса", - сказал эксперт. © Sputnik / Алексей Витвицкий Лавров о рекомендациях WADA: Москва считает необходимым "честный разговор"

Рассматривая вариант, при котором все же будет принято необоснованное решение по лишению статуса РУСАДА, юрист отметил, что есть возможность заключить договор аутсорсинга с антидопинговым агентством другой страны. Тогда вопрос деятельности антидопингового агентства на российской территории будет решен, и оснований отстранять сборную РФ не будет, подчеркнул Алексеев.

Юрист считает, что обвинения в адрес России абсолютно безосновательны, просто развернулась информационная война, нагнетается обстановка.

"Вся эта ситуация – предвзятая и надуманная, потому что сравнивают базу данных, которая представлена российской стороной в январе этого года, с базой данных, которая в распоряжении WADA. Но она была выкрана с нарушением всех процедур по передаче, и, скорее всего, какие-то изменения были именно там (если они вообще были). Это делалось без присутствия нашей стороны, с грубым нарушением международных юридических процедур, поэтому с правовой точки зрения – полная белиберда", ‒ заявил Сергей Алексеев.

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Ранее WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в Комитет Всемирного антидопингового агентства в начале 2019 года. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Россию тем самым могут отстранить от международных спортивных соревнований на четыре года.

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