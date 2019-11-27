Благодыренко: Россия стоит накануне очередной санкционной волны

Заместитель главного редактора агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко рассказал, в каких условиях приходится работать сотрудникам Sputnik Эстония и почему последние события вокруг России можно считать началом новой санкционной волны.

Препятствия, которые создают эстонские власти работающей непосредственно в Таллинне редакции Sputnik Эстония, могут быть частью очередной антироссийской санкционной волны, считает заместитель главного редактора агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.

"У меня есть полное ощущение, что мы сейчас стоим накануне очередной санкционной волны. WADA выступила с заявлением о том, чтобы лишить Россию Олимпийских игр, чемпионата Европы по футболу. То, что было два-четыре года назад", – заявил он.

Комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заместитель главного редактора агентства МИА "Россия сегодня" и радио Sputnik рассказал, что за четыре года работы редакции в этой стране не было никаких проблем с выплатой зарплат, оплатой налогов и аренды офиса. Однако совсем недавно возможности проводить платежи по всем каналам были обрезаны. Почему?

"Претензии очень простые и заключаются в том, что деньги, которые МИА "Россия сегодня" платит своим сотрудникам в странах Балтии, являются "нечистыми", — пояснил Благодыренко.

По его словам, в Эстонии все очень однозначно: сотрудникам Sputnik Эстония официальные лица страны не дают комментарии, не дают интервью. Они не получают пресс-релизы из учреждений.

"Поскольку в Эстонии нет закона о СМИ, там нет официальной аккредитации. Кого они считают пропагандистами — это как кому из чиновников в голову взбредет", — добавил Благодыренко.

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