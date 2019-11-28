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Заместитель директора Института истории и политики Московского Педагогического Государственного Университета Владимир Шаповалов
© Photo: Московский педагогический государственный университет

Шаповалов: газовое соглашение с Украиной не может быть долговременным

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Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов рассказал в интервью радио Sputnik, какое соглашение по газу может быть заключено между Россией и Украиной.

Договор на поставку российского газа в Европу через Украину должен быть взаимовыгодным, и этот контракт должен быть выгоден прежде всего России, потому что Россия является экспортирующей страной. Такого мнения придерживается замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

"Необходимо подчеркнуть, что для России заключение долгосрочного контракта с Украиной – не самый лучший вариант в силу того, что конъюнктура рынка достаточно быстро меняется. Еще один, более важный момент – это тот факт, что Украина на сегодняшний день – не самый ответственный экономический партнер", - отметил Шаповалов.

По мнению эксперта, известно достаточно примеров того, как Украина нарушает свои обязательства и как меняет решения, которые уже были приняты. В этом смысле, долгосрочное украинско-российское сотрудничество в газовой сфере пока что преждевременно, особенно после сложных и конфликтных ситуаций, которые постоянно возникали в газовой сфере в последние пять лет. Украинские партнеры по переговорам должны доказать серьезность своей позиции и свою ответственность, подчеркнул Шаповалов.

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"Я думаю, что данное соглашение не может быть долговременным. Но вполне возможно, и я надеюсь на это, что по мере стабилизации ситуации на Украине, экономической и политической, и, прежде всего, прекращения антироссийской политики со стороны Украины, в перспективе возникнут условия для выхода на основательные долгосрочные соглашения. Но в настоящее время это соглашение должно быть краткосрочным", - заключил эксперт.  

На сегодняшний день Украина продолжает придерживаться позиции, что новый договор на транзит газа из России в Европу через Украину должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок.

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