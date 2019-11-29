Захарова о претензиях WADA к России: это борьба без правил или даже война

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать только под нейтральным флагом в течение четырех лет.

Комментируя претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России, Мария Захарова отметила, что тема допинга специально политизируется для того, чтобы под любым предлогом выдавить Россию из мирового спорта.

"Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин — недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война", — заявила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что за последние годы, когда тема допинга достигла особого драматизма, были не десятки, а сотни фактов, которые свидетельствовали о нерешенности и нежелании решать вопросы, связанные с допингом в целом ряде государств, однако на эти факты никто не обращал никакого внимания и никто за них не наказывал.

"Высказывались сожаления, давались рекомендации, но никаких мер, напоминающих хотя бы сотую часть того, что творится в отношении России, мы ни разу не видели, хотя факты были вопиющими", — сказала официальный представитель МИД России.

Фрагмент выступления Марии Захаровой слушайте в аудиозаписи.

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