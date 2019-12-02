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Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
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Зубец: Украина сама привела к тому, чтобы Европа поддержала "Северный поток-2"

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал, каковы шансы на продление договора по газовому транзиту через Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден будет пойти на компромисс по вопросу транзита газа, поскольку, во-первых, он не может блокировать поставки топлива в Европу, так как Европа ему этого не простит, а во-вторых, ему крайне невыгодно упускать финансы, способные пополнить украинский бюджет за этот транзит. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"То, что транзит не будет прекращен первого января, уже сегодня нет никаких сомнений. Украинская сторона заявила, что даже при отсутствии договора транзит будет продолжаться, потому что и Европа не простит блокировку транзита, и Украина подписалась под европейскими правилами энергообеспечения. Поэтому выбора нет, и транзит будет продолжаться", - заявил Зубец. 
Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит газа через Украину

Кроме того, сообщил эксперт, в отсутствии транзита вся восточная часть Украины остается без топлива. Хранилища, где сосредоточены запасы украинского природного газа, находятся на западе, возле границы со Словакией. Прокачать оттуда голубое топливо в Восточную Украину очень сложно. Для этого надо перенастраивать всю инфраструктуру. Месяц – это минимальный, по мнению специалистов, срок, который займет такая перенастройка, и посреди зимы это совершенно невозможно. Прекращение транзита означает, что Восточная Украина останется без газа. А это именно те регионы, благодаря которым Зеленский оказался у власти.

Таким образом, для украинского правительства прекращение транзита – это политическая катастрофа, к тому же это повлечет развал экономики и ссору с Западными союзниками, которые являются спонсорами нынешнего политического режима в Киеве.

Украинская сторона сама привела к тому, чтобы Германия и промышленные круги Европы поддержали проект "Северный поток-2", поскольку Украина становится непредсказуемым и ненадежным партнером. Поэтому на тех или иных условиях шансы на продление транзитного договора весьма велики, заключил эксперт.

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