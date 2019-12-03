Эксперт: многие действия НАТО являются скрытой подготовкой к войне

Эксперт считает, что представители НАТО лукавят, говоря об отсутствии у них списка врагов, ведь многие действия блока являются недружественными и по сути подготовкой к войне.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не рассматривает РФ в качестве врага.

Также он добавил, что НАТО в целом не имеет никакого "списка врагов".

Это заявление чиновника стало достаточно неожиданным, почему - объяснил в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

"До этого представителями НАТО Россия рассматривалась как противник, как опасность, как страна, которую нужно "поставить на место" в политическом плане. К тому же та истерия, которая творится вокруг так называемого русского влияния на выборы, вмешательства в киберпространство – образ России как врага в странах НАТО сформирован достаточно полно", - подчеркнул Анпилогов.

По его словам, ведущую роль в блоке НАТО имеют несколько стран. Одна из главнейших - это США, а президенты этой страны регулярно делали антироссийские заявления, считает Анпилогов.

Как уточнил собеседник, для России сейчас складывается неприятная ситуация: никто не объявляет состояния войны, но большое количество действий со стороны блока НАТО можно считать недружественными.

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"Они не являются действиями мирного периода, это скрытая подготовка к войне" - заявил эксперт.

Помимо этого, важен в этой ситуации и тот факт, что постепенно разрушается система коллективной безопасности, которая была создана в момент противостояния СССР и США.

Многие договора, как уточнил Антипологов, были закончены США в одностороннем порядке.

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