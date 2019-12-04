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Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
CC0 / MiLaNa19

Эксперт рассказал, ждут ли мир серьезные потрясения в 2020 году

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Sputnik Молдова
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Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал в эфире радио Sputnik прогнозы экспертов Saxo Bank о ждущих мир в следующем году глобальных экономических и политических преобразованиях.

Экономисты датского инвестиционного банка Saxo Bank, который специализируется на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала, опубликовали свой прогноз на следующий год. Речь идет о тех событиях, которые могут наиболее чувствительно повлиять на мировые финансовые рынки.

Бизнес
CC0 / Pixabay / rawpixel
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Так, эксперты банка полагают, что Венгрия может выйти из Евросоюза, поскольку ЕС подвергает страну жесткой критике за нападки на свободу прессы, за притеснения меньшинств и правозащитников, а венгерское руководство парирует, что в данном случае речь идет не о притеснениях, а о защите национальных культурных ценностей и страны от массовой иммиграции.

Кроме того, Saxo Bank прогнозирует появление новой азиатской резервной валюты, которая серьезно пошатнет позиции доллара. Дональда Трампа не переизберут на второй срок, и демократы победят на выборах в США со значительным перевесом. Также, по прогнозам экспертов Saxo Bank, мировые финансовые рынки ждет повышение цен на нефть и некоторые другие полезные ископаемые, от чего выиграет, в первую очередь, Россия.

Экономист Алексей Зубец полагает, что данный прогноз – лишь набор гипотез, которые не слишком вероятны, поскольку, скорее всего, мир ждут гораздо более спокойные сценарии.

"Если говорить о победе Трампа, то основные группы аналитиков говорят, что его победа весьма вероятна. Что касается других составляющих прогнозов, то, с одной стороны, существует вероятность того, что какие-то страны выйдут из ЕС, но мы видим на примере Великобритании, что выход не может произойти в течение одного года", - отметил Зубец. 
Деловой мир
© Sputnik / Alexei Filippov
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Также крайне маловероятным счел эксперт и возможность распада Евросоюза. Оценивая перспективы роста нефти, Зубец заявил, что к этому существуют предпосылки, прежде всего, сокращение добычи сланцевой нефти. Однако, цену в 90 долларов за баррель, которую прогнозирует Saxo Bank, эксперт посчитал завышенной.

Как резюмировал экономист, ни в Европе, ни в Америке не стоит ожидать каких-либо серьезных потрясений. Поскольку по прогнозам Финансового университета, экономический рост и в России, и в США, и в Западной Европе в 2020 году продолжится, а непрерывность экономического роста обеспечит стабильность в этих регионах.

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