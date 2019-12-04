Эксперт рассказал, ждут ли мир серьезные потрясения в 2020 году

Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал в эфире радио Sputnik прогнозы экспертов Saxo Bank о ждущих мир в следующем году глобальных экономических и политических преобразованиях.

Экономисты датского инвестиционного банка Saxo Bank, который специализируется на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала, опубликовали свой прогноз на следующий год. Речь идет о тех событиях, которые могут наиболее чувствительно повлиять на мировые финансовые рынки.

Так, эксперты банка полагают, что Венгрия может выйти из Евросоюза, поскольку ЕС подвергает страну жесткой критике за нападки на свободу прессы, за притеснения меньшинств и правозащитников, а венгерское руководство парирует, что в данном случае речь идет не о притеснениях, а о защите национальных культурных ценностей и страны от массовой иммиграции.

Кроме того, Saxo Bank прогнозирует появление новой азиатской резервной валюты, которая серьезно пошатнет позиции доллара. Дональда Трампа не переизберут на второй срок, и демократы победят на выборах в США со значительным перевесом. Также, по прогнозам экспертов Saxo Bank, мировые финансовые рынки ждет повышение цен на нефть и некоторые другие полезные ископаемые, от чего выиграет, в первую очередь, Россия.

Экономист Алексей Зубец полагает, что данный прогноз – лишь набор гипотез, которые не слишком вероятны, поскольку, скорее всего, мир ждут гораздо более спокойные сценарии.

"Если говорить о победе Трампа, то основные группы аналитиков говорят, что его победа весьма вероятна. Что касается других составляющих прогнозов, то, с одной стороны, существует вероятность того, что какие-то страны выйдут из ЕС, но мы видим на примере Великобритании, что выход не может произойти в течение одного года", - отметил Зубец. © Sputnik / Alexei Filippov Деньги и экономика – что ждет Молдову в 2020 году

Также крайне маловероятным счел эксперт и возможность распада Евросоюза. Оценивая перспективы роста нефти, Зубец заявил, что к этому существуют предпосылки, прежде всего, сокращение добычи сланцевой нефти. Однако, цену в 90 долларов за баррель, которую прогнозирует Saxo Bank, эксперт посчитал завышенной.

Как резюмировал экономист, ни в Европе, ни в Америке не стоит ожидать каких-либо серьезных потрясений. Поскольку по прогнозам Финансового университета, экономический рост и в России, и в США, и в Западной Европе в 2020 году продолжится, а непрерывность экономического роста обеспечит стабильность в этих регионах.

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